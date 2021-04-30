Симферополь, , 13:45 — REGNUM Массовые мероприятия на 1 Мая в Республике Крым проводиться не будут. Об этом заявил 30 апреля в ходе рабочего совещания глава региона Сергей Аксёнов.

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«В силу борьбы с коронавирусной инфекцией завтра первомайские мероприятия проводиться не будут», — заявил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом, в ковид-госпиталях лечатся 1546 человек, дома — 416 пациентов. Вместе с тем, отказываться от проведения курортного сезона в Крыму не намерены. Только на майские праздники здесь ждут более миллиона гостей.