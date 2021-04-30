Москва, , 13:43 — REGNUM Нынешняя ситуация в России с доходами населения гораздо лучше, чем во многих других странах. Об этом 30 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Аналогичная ситуация сейчас во всём мире, все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса, последствия, которые связаны с кризисными явлениями в экономике, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — Естественно, мы не можем быть свободными, к сожалению, от этих негативных последствий».

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При этом в администрации президента РФ рассчитывают в течение года остановить падение доходов российских граждан. По его словам, на сегодня падение доходов населения России минимизировано.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, за I квартал 2021 года реальные располагаемые денежные доходы граждан России снизились на 3,5% в годовом выражении, а по сравнению с IV кварталом 2020 года — на 26,7%.