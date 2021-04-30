Москва, , 13:24 — REGNUM С учётом отношений с Таджикистаном и Киргизией президент РФ Владимир Путин готов сыграть посредническую роль в урегулировании приграничного конфликта между этими государствами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах — это и ОДКБ, и другие, конечно же, президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участниками», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер «это уже неоднократно демонстрировал».