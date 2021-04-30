Детройт, США, , 12:47 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:105.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Далласа» Тим Хардуэй, записавший на свой счёт 42 очка.

В составе «Детройта» наибольшую результативность показали Фрэнк Джексон и Айзея Стюарт, набравшие по 20 очков.

На сегодняшний день «Даллас» занимает девятое место в турнирной таблице НБА. «Детройт» идёт на 29-м месте.

Читайте также: «Хьюстон» обыграл «Милуоки» благодаря 50 очкам Портера