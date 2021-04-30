Хьюстон, США, , 12:43 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 143:136.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Кевин Портер, набравший 50 очков.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал форвард Крис Миддлтон, набравшие 33 очка.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимает 30-е место в турнирной таблице НБА. «Милуоки» идёт на седьмом месте.

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