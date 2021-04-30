Сеул, 30 апреля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. 29 апреля в Южной Корее стартовали продажи наборов для самостоятельной диагностики на коронавирус SD Biosensor. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании-производителя лекарственных препаратов Hanmi Pharmaceutical.

Набор для диагностики SD Biosensor

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По их словам, Корейское управление по контролю и качеству продуктов и лекарств ободрило данные наборы для использования на прошлой неделе.

Известно, что с помощью данных наборов жители страны смогут самостоятельно собрать образцы из носа и увидеть результаты теста в течение 15−30 минут.

Отмечается, что в случае положительного результата тестирующий должен посетить медицинское учреждение, чтобы сдать ПЦР-тест для более точного результата.

Ещё один набор для самодиагностики от другого производителя лекарств Humasis появится на полках аптек с понедельника.