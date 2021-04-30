Москва, 30 апреля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 8731 случай заражения коронавирусом. Об этом 30 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

ingushetiatv.ru Вакцина от COVID-19. Ингушетия

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Новые случаи заражения зафиксированы в 82 регионах страны. При этом 14,3% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Среди регионов лидируют Москва (2662), Санкт-Петербург (725), Подмосковье (651), а также Ростовская и Нижегородская области.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 397 человек, полностью выздоровели 8406 ковид-пациентов.

Всего с начала пандемии обнаружено 4 805 288 случаев заражения SARS-CoV-2.