Колпино, Санкт-Петербург, 30 апреля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Пациентам, выписывающимся из больниц Санкт-Петербурга, будут предлагать вакцинироваться от коронавируса прямо на выходе из стационара. Первой такую услугу начнет оказывать городская больница №33 в Колпино. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе администрации Колпинского района.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса

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В этом районе 30 апреля стартует пилотный проект по вакцинации от COVID-19. В случае его успешного запуска, он будет внедрен и в другие городские стационары Петербурга.

Напомним, по данным на 29 апреля, в Петербурге от коронавируса вакцинирован 557 301 человек, что составляет 10,35% от численности населения города. Из них 418 488 человек полностью завершили цикл вакцинации.