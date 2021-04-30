Москва, 30 апреля, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Министерство обороны России в рамках проекта «Без срока давности» представило новый мультимедийный раздел «Решающая и завершающая…», который посвящен штурму Берлина и солдатам Красной Армии, погибшим на завершающем этапе Великой Отечественной войны.

Богаткин В.В. Советские войска в Берлине. 1946-1948

Так, Минобороны опубликовало материалы из фондов Центрального архива ведомства, в числе которых учётная карточка мемориального комплекса в Трептов-парке, документы из личного дела одного из создателей мемориала, а также журналы боевых действий частей и подразделений 1-го Белорусского фронта.

Документы рассекречены и опубликованы в рамках проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее архивные документы о подвиге Красной Армии при освобождении Венгрии от нацистов, а также о военных преступлениях немецких войск против венгров были опубликованы в специальном разделе сайта Министерства обороны РФ. Мультимедийный раздел «Венгрия помнит, не сможет забыть» создан в рамках проекта «Без срока давности».

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