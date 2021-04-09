Москва, , 10:35 — REGNUM Историко-познавательный раздел «Забвению не подлежит» появится на сайте российского Министерства обороны. Он предназначен для публикации рассекреченных документов о зверствах нацистов в период Второй мировой войны, сообщает 9 апреля пресс-служба оборонного ведомства.

Раздел запустят 11 апреля. В этот день в 1945 году узники концлагеря Бухенвальд подняли восстание. Это событие стало символом борьбы за жизнь, свободу и человечность.

Документы из фондов Центрального архива Минобороны свидетельствуют о зверствах фашистов в отношении населения оккупированных территорий СССР и стран Восточной Европы. Их публикация направлена на охрану и защиту исторической правды.

Одно из таких свидетельств говорит о бесчеловечном отношении к советским военнопленным в концлагере в Демянске. Ныне это территория Новгородской области. Лагерь существовал с осени 1941 по май 1942 года, из 13 тыс. его узников выжили только 700 человек.

Другие документы говорят о массовом уничтожении людей в районе станции Треблинка в Польше. В так называемых Сухожебрских лагерях в Варшавском воеводстве военнопленных и мирных жителей истребляли голодом.

Во Львовской и Брестской областях нацисты расправлялись с детьми. В Освенциме заключённых содержали в бесчеловечных условиях, для их уничтожения организовали беспрерывные «конвейеры».

Архивные документы, уточнили в ведомстве, рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности». Его реализуют по поручению президента РФ Владимира Путина.

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