Санкт-Петербург, 30 апреля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов просит жителей города безотлагательно привиться от коронавирусной инфекции, чтобы Петербург в целом смог поскорее вернуться к обычной жизни. Об этом губернатор заявил в эфире телеканала «78».

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины от коронавируса

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По словам Беглова, в Петербурге созданы все возможности для массовой вакцинации.

«Один из важных вопросов — это вакцинация. Поэтому я вас прошу — не надо тянуть время, надо просто сделать прививку», — обратился губернатор к жителям города.

Беглов отметил, что из федерального бюджета Петербург получил на борьбу с пандемией 33 млрд рублей.

По данным на 29 апреля, в Петербурге от коронавируса вакцинирован 557 301 человек, что составляет 10,35% от численности населения города. Из них 418 488 человек полностью завершили цикл вакцинации. Всего в город поступило 733 502 комплекта вакцины. Запас вакцины в городе составляет 176 201 комплект из двух доз.