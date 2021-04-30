Тбилиси, , 09:01 — REGNUM В Грузию из Китая доставили партию вакцины от COVID-19 Sinovac. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

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По данным журналистов, самолет с китайским препаратом прибыл в ночь с 29 на 30 апреля. Доставлено 100 тыс. доз вакцины.

Замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния рассказала на брифинге, что пока вакцину не будут использовать, так как она еще не зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Если регистрация в ВОЗ затянется, то в минздраве обсудят вопрос использования этого препарата.

Напомним, что ранее Грузия закупила в Китае 100 тыс. доз вакцины Synopharm. Препарат Sinovac китайская сторона передала в качестве подарка.

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