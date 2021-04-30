Токио, , 08:51 — REGNUM Решение о том, чтобы направить медицинскую помощь Индии, где наблюдается резкий рост случаев заражения коронавирусом, приняло правительство Японии. Об этом 30 апреля сообщается в сообщении пресс-службы японского МИД.

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«В ответ на просьбу правительства Индии в связи с резким ростом числа заболеваний … японское правительство начало процедуру для поставки в эту страну 300 концентраторов кислорода и 300 аппаратов искусственной вентиляции лёгких», — говорится в сообщении.

Также указывается, что правительство Японии считает оказание данной помощи индийской стороне необходимым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Индии выразило свою благодарность России за оказанную ею медицинскую помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.