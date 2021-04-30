Кишинёв, , 08:45 — REGNUM В Молдавии в течение суток 29 апреля выявили 370 случаев заражения коронавирусом в ходе 4262 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 250 508 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 239 399 человек, в том числе 473 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1941 пациента с COVID-19, из которых 207 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 5794 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 15 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 424 случая заражения коронавирусом в результате проведения 5193 тестов. Выздоровевшими врачи признали 503 человека.

Стоит отметить, что ранее президент Молдавии Майя Санду сообщил, что ведутся переговоры о закупке вакцины от COVID-19, созданной компанией AstraZeneca. Пока в республике используют вакцину, которую поставили в качестве гуманитарной помощи.

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