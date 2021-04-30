Санкт-Петербург, 30 апреля, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил введённые по 15 мая ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции на срок по 30 мая 2021 года. Соответствующее изменение внесено в постановление правительства Санкт-Петербурга № 121, определившее жизнь города в период пандемии.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

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Остаются в силе требования по ношению масок или респираторов во всех общественных местах и в общественном транспорте, а также соблюдению социальной дистанции.

При этом введено смягчение режима посещения спортивных и физкультурных мероприятий. Отныне количество зрителей, одновременно присутствующих на таких событиях, увеличено до 75% наполняемости места проведения, но не более 25 000 человек, если иное не предусмотрено требованиями Роспотребнадзора.

Как сообщили накануне в городском оперштабе, за последние сутки в Петербурге на 10,56% увеличилось количество новых случаев COVID-19, зарегистрированных в медицинских организациях, по сравнению с аналогичным днем прошлой недели. Число активно больных COVID-19 увеличилось на 0,1%, число госпитализаций снизилось на 1,37%.

«Существует риск приостановки тренда на снижение интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции в Петербурге», — предупреждают специалисты.