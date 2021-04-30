Тегеран, , 08:36 — REGNUM 29 апреля Иран представил свой первый спрей против коронавирусной инфекции (COVID-19) в больнице Масиха Данешвары, расположенной на северо-востоке Тегерана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В церемонии приняли участие руководитель больницы Масиха Данешвары Али Акбар Велаяти, руководитель штаба по управлению операциями против коронавируса в Тегеране Алиреза Зали и заместитель начальника штаба по технологическим инновациям и развитию коммерциализации Пейман Салехи.

Велаяти отметил на церемонии, что данный спрей будет массово производиться в ближайшее время с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции по стране.

Зали, говоря об эффективности спрея, сообщил, что вещество следует распылить на маску или одежду, тогда он сможет деактивировать действие опасного вируса.

Ранее министерство здравоохранения Ирана заявило, что 385 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 71 351. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.