Москва, 29 апреля, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Роспотребнадзор в скором времени получит образцы индийского штамма коронавируса для проведения исследований. Об этом сообщила 29 апреля глава ведомства Анна Попова.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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"Конечно, мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Попова отметила, что изучением штамма займётся Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», исследования будут проводиться в круглосуточном режиме.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе во Всемирной организации здравоохранения заявили, что выявленные в Индии штаммы SARS-CoV-2 демонстрируют повышенную заразность и возможную устойчивость к выработанным антителам как у переболевших, так и у прошедших вакцинацию.

Между тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, уже заявил, что российская вакцина «Спутник V» будет эффективна против мутаций, выявленных на территории Индии.