Нижний Новгород, , 21:14 — REGNUM В Нижегородскую область поступило 312 тысяч доз различных вакцин от коронавируса. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

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В том числе регион получил первые 6 тысяч доз препарата «ЭпиВакКорона».

Следует отметить, что сейчас в Нижегородской области функционируют 122 пункта вакцинации, в которых прививки от коронавируса сделали уже 273 тысячи местных жителей.