Минск, , 21:13 — REGNUM «Мелиорация, содержание земель, повышение плодородия, гумус и прочее — это задача государственной важности», — констатировал 29 апреля Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в белорусском АПК.

Обращаясь к назначенным им руководителям облисполкомов, министрам и другим чиновникам, он констатировал, что «именно в этот момент так называемая диктатура и порядок, за которые нас не просто подкритиковывают, а сильно упрекают, показали свою эффективность». Проявилась она, уверен Лукашенко, в показателях агропромышленного комплекса, требующего дополнительной «поддержки» за счёт не связанных с ним налогоплательщиков.

«За деньгами даже не обращайтесь! Деньги у вас!», — сказал он просителям. Лукашенко приказал до 9 мая посеять свёклу, лен, кукурузу и 50% картофеля, предупредив: «9 мая — контрольная точка. 10-го я найду время для того, чтобы осмотреть страну».

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«Мужики, повторять больше не буду!», — сказал Лукашенко, обращаясь к бюрократам и силовикам. На них он возложил ответственность за обеспечение колхозов рабочей силой, борьбой с выросшим падежом скота и птицы («Падёж недопустим!»), борьбу с бесхозяйственностью («Мы бросили старые фермы и на крышах растут деревья!») и другими проблемами.

Особого внимания удостоились брошенные деревенские дома, портящие вид переименованных белорусских колхозов и совхозов. Лукашенко приказал решить проблему с такими домами в течение года, сказав: «Всё продать или закопать!».