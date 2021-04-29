Женева, Швейцария, , 20:31 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 870 419 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 14 886 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 29 апреля апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 149 216 984 носителя коронавирусной инфекции, по меньшей мере 3 144 028 случаев заболевания привели к летальному исходу пациентов.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 763 656 случаях инфицирования и 12 260 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.