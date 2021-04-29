Бишкек, , 19:56 — REGNUM Секретариат совета безопасности Киргизии назвал не соответствующими действительности распространяемую в соцсетях слухи о якобы захвате таджикскими военными нескольких сёл в Баткенской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

В совбезе подчеркивают, что «эта информация является ложной и носит открыто провокационный характер».

Читайте также: Спикер парламента Киргизии: Не мешайте переговорам, чтобы не началась война

Совет безопасности напомнил, что ранее главы министерств иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на киргизско-таджикской границе и отводе военных на места прежней дислокации.

«Призываем граждан не доверять непроверенной информации и не распространять недостоверные сведения», — отметил первый заместитель секретаря совбеза Замирбек Надырбеков.

Также он сообщил, что после заседания комитета секретарей советов безопасности стран-членов ОДКБ, проходившем в столице Таджикистана состоялась встреча секретаря совбеза Киргизии Рыскельди Мусаева с его таджикским коллегой Насрулло Махмутзодой, на которой они обсудили меры по урегулированию приграничных конфликтов и вопросов.

Читайте также: Конфликт на границе: МВД Киргизии просит не чинить провокации в интернете