Стокгольм, , 19:56 — REGNUM Проживающие в Швеции лица, которые родились за границей, сильнее всех пострадали от COVID-19 и в меньшей степени вакцинированы по сравнению с теми, кто родился в Швеции. Об этом 29 апреля во время очередной пресс-конференции заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

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«Мы работаем на тем, чтобы попытаться достучаться до этой группы населения, это непросто», — заявил Тегнелл.

Так, например, Тегнелл отметил, что 91% всех жителей Швеции 80 лет и старше были вакцинированы от COVID-19. Соответствующий показатель среди людей старше 80 лет, родившихся в Северной Африке, составляет 59%, а среди людей той же возрастной группы, родившихся в остальной части африканского континента, — 44%.

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