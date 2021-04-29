Москва, , 17:58 — REGNUM Предстоящие майские праздники лучше провести в кругу семьи и на свежем воздухе, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Об этом заявила 29 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в России на сегодняшний день находится в «достаточно хрупком равновесии».

Гражданам необходимо продолжать носить маски и придерживаться рекомендаций по социальному дистанцированию, а от проведения массовых мероприятий лучше отказаться, сказала Попова.

Она подчеркнула, что только таким образом возможно добиться дальнейшего снижения заболеваемости COVID-19 в России.

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