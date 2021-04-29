Нью-Дели, , 17:40 — REGNUM Индия начала продавать кислород на черном рынке на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом, сообщает 29 апреля из Нью-Дели корреспондент CNN Сэм Килли.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

«Теперь в Индии есть черный рынок для баллонов с кислородом. Атмосфера такая, что кажется у всей страны появилась астма. Такое ощущение, что задыхается каждый, кто пытается сделать вдох», — сообщила Килли проводя репортаж из крематориев в столице Индии.

Напомним, из-за невиданной до сих пор вспышки COVID-19, крематории Индии оказались переполнены, сжигая около 600 тел ежедневно. Россия и США уже отправили самолеты с гуманитарной помощью в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 379,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 3645 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 204 832.