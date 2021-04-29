Бишкек, , 16:56 — REGNUM На территории киргизской пограничной заставы, расположенной на границе Киргизии и Таджикистана, горит двухэтажное здание. Пожар начался во время вооруженного конфликта, разгоревшегося между пограничниками двух стран.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

В погранслужбе информацию подтвердили, но назвать причины возникновения пожара пока не могут.

Также стало известно о том, что в приграничном киргизском селе Кок-Таш, в котором происходит вооруженное противостояние между киргизскими и таджикскими силовиками, горят несколько домов.

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