Тирасполь, , 15:35 — REGNUM В Приднестровье члены Оперативного штаба по борьбе с пандемией приняли решение отменить меры по ограничению работы объектов торговли и общепита. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба главы республики.

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Сообщается, что на территории республики снимается запрет на работу кафе и ресторанов после 22:00. Круглосуточные магазины также могут возобновить обычный график работы.

«Поступил запрос учителей и родителей учеников начальной школы относительно возвращения к учебе в очном режиме. Минпрос предлагает с 12 мая вернуть младших школьников за парты», — говорится в сообщении пресс-службы.

Рассмотрение этого вопроса было отложено на следующее заседание Оперштаба.

Стоит отметить, что в Приднестровье продолжают снижаться темпы распространения коронавируса. В республике начали консервировать открытые ранее ковидные госпитали.

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