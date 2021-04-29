Казань, , 15:23 — REGNUM Россия дорожит братскими отношениями с Арменией, которые носят многолетний союзнических и стратегический характер. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на встрече со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, которая состоялась в Казани, куда председатель российского правительства прибыл для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

«Прежде всего хочу передать вам тёплый привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина», — сказал Мишустин.

Российский премьер-министр отметил, что принятые после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе заявление лидеров Азербайджана, Армении и России открыли большие возможности для совместной работы. По его словам, это разблокирование всех экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов.

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«Всё это создаст условия для устойчивого развития Закавказского региона», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину — лидеры двух стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. В ходе переговоров Пашинян подчеркнул, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в Нагорном Карабахе остается стабильной и спокойной.

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