Ереван, , 06:41 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошли продуктивно, сообщило 7 апреля агентство Stputnik.

«За три с половиной часа мы обсудили все вопросы и детали нашей повестки. Я очень доволен результатами встречи. Она прошла очень эффективно», — сказал глава правительства Армении на встрече с представителями Ассоциации армянских юристов Москвы.

Читайте также: Пашинян оценил вклад Путина в прекращении войны в Карабахе

«Сегодня мы обсудили все вопросы двусторонней повестки дня, затронули вопросы региональных и даже международных отношений», — отметил Пашинян.

Одним из таких вопросов он назвал работу над планом и механизмами реализации соглашения о совместном армяно-российском военном контингенте и соглашение о единой региональной системе ПВО.

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян заявил, что не все граждане Армении возвращены Азербайджаном