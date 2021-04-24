Москва, , 14:17 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину — лидеры двух стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров Пашинян подчеркнул, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в Нагорном Карабахе остается стабильной и спокойной.

Также лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.

Кроме того, Пашинян проинформировал российского лидера Владимира Путина о развитии внутриполитической ситуации в Армении.

Напомним, что в июне 2021 года в Армении должны состоятся внеочередные парламентские выборы.