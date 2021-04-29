Москва, , 10:02 — REGNUM Высокая цена на сосиски «Сливочные», основным ингредиентом в которых должна быть говядина (не менее 50%), ещё не определяет в этом продукте питания самое большое содержание дорогостоящего мяса. К такому выводу пришли эксперты Роскачества, которые исследовали сосиски «Сливочные» 20 российских марок из Белгородской, Новосибирской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и проверили продукцию по 145 показателям качества и безопасности.

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«Мы сопоставили цену сосисок и примерное содержание в них говядины. К сожалению, никакой взаимосвязи не увидели. Так, более дорогая продукция, например, «Мясной дом Бородина» — 71,64 руб./100 г и менее дорогая — «Губкинский мясокомбинат» — 32,80 руб./100 г, «Мясницкий ряд» —23,80 руб./100 г содержали примерно равное количество говядины (около 50%)», — пояснили специалисты.

При этом эксперты отметили, что самые дорогие сосиски все-таки содержали 50% говядины, а также что большинство производителей всё-таки кладут говядину в фарш и не переходят на использование более дешевого мяса птицы.

Что касается вкусовых характеристик, то по стандарту Роскачества общая органолептическая оценка сосисок «Сливочные», проводимая по ГОСТ 9959, должна быть не менее 4,5 балла по пятибалльной шкале. При этом, как показало исследование, у продукции 17 торговых марок она оказалась ниже этого показателя и варьировала от 3,5 до 4,33. Лучшие баллы по общей органолептической оценке получили «Вязанка» (4,5), «Дымов» (4,67) и «Останкино» (4,83).

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Были выявилены нарушения и по микробиологической безопасности. Так, в сосисках «Атрус» (Ярославская область) обнаружены сульфитредуцирующие клостридии — микроорганизмы являются возбудителями ботулизма в консервах, они продуцируют токсины, устойчивые к тепловой обработке. Наличие их в продукции делает её опасной.

В сосисках четырёх торговых марок — «Ближние горки», «Велком», «Клинский», «Черкизово» — выявлено повышенное количество аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Все прочие тесты на микробиологическую безопасность сосиски прошли успешно. Эксперты не нашли бактерий группы кишечной палочки, сальмонелл, стафилококков и листерий.