Скопье, , 15:14 — REGNUM После прибытия в Северную Македонию 200 тысяч доз вакцины от COVID-19 из Китая 1 мая вакцинация ускорится в несколько раз. Об этом, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заяви 29 апреля министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче журналистам.

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Филипче объявил, что со вторника, 4 мая, вакцинация будет проводиться в семи городах и за день привиться с могут свыше 10 тысяч человек. Помимо Скопье, вакцинация будет проводиться в Тетово, Куманово, Штипе, Кавадаре, Манастире и Охриде, отметил он.

По словам министра, 29 апреля вакцинацию от COVID-19 прошли около 60 тысяч граждан Северной Македонии — медицинские работники, лица старше 70 лет, депутаты, учителя, полицейские и служащие прокуратуры.

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