Варшава, , 14:52 — REGNUM Представители социологического центра Kantar провели в Польше исследование общественного мнения, в ходе которого опросили жителей республики. Респондентам задавали вопрос: считают ли они, что руководство их страны эффективно борется с пандемией коронавируса и её последствиями. Результаты исследования опубликованы на портале Dziennik.

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Так, в результате оказалось, что 59% опрошенных считают, что власти в Польше неэффективно борются с пандемией. Причем, 29% респондентов ответили, что «однозначно неэффективно», а 30% указали, что «скорее неэффективно».

Обратного мнения в общей сложности придерживаются лишь 29% опрошенных. Причем, всего 8% заявили, что «однозначно эффективно» власть борется с пандемией, а 21% дали ответ «скорее эффективно». 12% выбрали вариант ответа «не знаю».

Опрос проводился 27−28 апреля при выборке из 1 001 взрослого жителя Польши.