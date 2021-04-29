Москва, , 14:44 — REGNUM Методы, которые Вашингтон использует в отношениях с Москвой, не приемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что политика «кнута и пряника» США в отношении России не работает, она бесперспективна.

«Путин это дал абсолютно чётко понять всем, и Вашингтону в частности. Имеет ли перспективы эта политика? Не имеет», — отметил Песков.

Он добавил, что враждебные шаги США в отношении России замедляют и затрудняют анализ и принятие решения по поводу встречи американского лидера Джозефа Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Мы не понимаем ситуацию: мы видим, что на словах есть предложения говорить о взаимодействии […] но при этом одновременно или на следующий день после этих слов каждый раз наступает действие по тому самому сдерживанию России или проявление просто враждебных шагов», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не дала официального ответа на предложение Соединённых Штатов Америки о встрече президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом.