Москва, , 13:53 — REGNUM Российская сторона пока не дала официального ответа на предложение Соединённых Штатов Америки о встрече президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом. Об этом 28 апреля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Мы по-прежнему изучаем это предложение и анализируем ситуацию», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он отметил, что «ситуация требует глубокого анализа», потому что каждый раз слова о саммите в заявлениях коллег в Вашингтоне соседствуют со словами о необходимости России заплатить какую-то цену и со словами о неизбежности каких-то новых санкций.

«Поэтому, конечно, здесь требуется глубокий анализ», — заключил Песков.

По его словам, не должно быть гипотетических вариантов того, что саммит может не состояться, а должен быть конкретный ответ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в одной из третьих стран в предстоящие месяцы «для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия».

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера встреча глав двух государств запланирована на лето 2021 года, однако пока её точные место и дата не определены. Он подчеркнул, что «ещё предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности».