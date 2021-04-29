Анкара, , 12:52 — REGNUM Власти Турции намерены начать совместное с Россией производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 29 апреля рассказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

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«Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин «Спутник V» для совместного производства. Это, конечно, план на среднесрочную перспективу», — заявил он в интервью РИА Новости.

При этом глава МИД Турции отметил, что он готов посетить Россию с визитом вместе с главой минздрава страны и добавил, что, если российская сторона будет к этому готова, такой визит может состояться 12 мая.

Отметим, на сегодняшний день в Турции выявлено в общей сложности 4 751 026 носителей коронавируса за все время пандемии, из которых 40 444 — за последние сутки.