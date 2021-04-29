Тирасполь, , 11:04 — REGNUM В ходе 902 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 147 случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 апреля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 47 398 человек. Из них победили инфекцию 44 089 человек, в том числе за последние сутки — 370.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1102 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе четверо скончались в течение последних суток. Сообщается, что у них были сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 1051 исследование на SARS-CoV-2 и выявили 129 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 167 человек.

Стоит отметить, что, по данным МВД ПМР, в республике ковидные центры загружены на 49%. В связи со снижением темпов распространения коронавируса их переводят на консервацию.

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