Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM В Санкт-Петербург поступила новая партия вакцины на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона», разработанной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», в количестве более 7,2 тыс. комплектов. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Вакцина «ЭпиВакКорона» Комздрав Петербурга

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Партия вакцины «ЭпиВакКорона» в количестве 7290 комплектов из двух доз (14 580 ампул) в настоящий момент находится фармацевтической базе.

«Всего «Эпиваком» в городе, по данным на 28 апреля, привито 7705 человек», — уточнили в комздраве.

Ранее город получил 13 770 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона».

Напомним, в Петербурге число привитых первой или двумя дозами вакцины превысило 10% от численности населения. С начала прививочной кампании в Петербург доставили 726 212 комплектов вакцины, не считая новой поставки. Общий запас вакцины в городе на 28 апреля составлял 174 879 комплектов.

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