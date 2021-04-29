Сан-Хосе, , 10:29 — REGNUM Национальный медицинский союз Коста-Рики потребовал от властей страны немедленного введения новых ограничительно-санитарных мер по сдерживанию роста новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Prensa Latina.

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В письме президенту Коста-Рики Карлосу Альварадо и министру здравоохранения страны Даниэлю Саласу члены организации просят приостановить учебные занятия от дошкольных учреждений до университетов, запланированные на май и июнь.

Помимо этого, медики просят ввести удаленную работу для всех госслужащих, которые не находятся на «линии фронта» в борьбе с пандемией или не предоставляют основные услуги для работы государства, а также запретить личные встречи числом более шести человек.

Также члены организации просят продлить текущее ограничение на использование транспортных средств на два часа и установить его на время с 19:00 до 05:00 с понедельника по пятницу, а также закрыть спортивные залы, стадионы, спортивные площадки, аудитории, церкви, общественные парки и другие общественные места. В качестве карательной меры предлагается ввести патрулирование данных мест правоохранительными органами.