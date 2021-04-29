Варшава, , 10:20 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 28 апреля во время пресс-конференции представил график постепенного смягчения санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. График был утвержден правительством республики. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Так, в документе предусмотрено, что с 4 мая в Польше откроются магазины мебели и стройматериалов, а также художественные галереи и музеи. С 8 мая открываются гостиницы, однако они пока будут работать с ограничениями — смогу принять не более 50% посетителей от максимального числа. С конца мая в обычном режиме начнут работать школы и вузы.

Кроме того, с 15 мая в республике будет отменен масочный режим в общественных местах на открытом воздухе. Но в закрытых помещениях и в общественном транспорте ношение защитных масок останется обязательным. С 29 мая будут разрешено организовывать свадебные и другие торжества с участием не более 50 гостей.

«Мы должны действовать осторожно и все время проводить мониторинг последствий смягчения ограничительных мер. Правительство будет гибко реагировать на эпидемическую ситуацию в стране. Но худшее, что касается COVID-19, вероятно, позади», — заключил Моравецкий.