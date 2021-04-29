Джакарта, , 10:15 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии от коронавируса привили 12 112 088 человек, сообщает Antara.

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Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 7 374 458 человек.

Правительство Индонезии увеличивает охват вакцинацией, чтобы добиться иммунитета на уровне общин.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель министерства здравоохранения Индонезии заявила, что 3,85 млн доз вакцины AstraZeneca распределят по 34 провинциям.

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