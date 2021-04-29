Монреаль, Канада, , 10:08 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Торонто» шайбы забросили нападающие Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс и Адам Брукс и защитник Джейк Маззин.

В составе «Монреаля» точным броском отметился форвард Ник Судзуки.

В настоящее время «Торонто» занимает первое место в Северном дивизионе, на счету команды 67 очков. «Монреаль» идёт на четвёртом месте с 51 очком.

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