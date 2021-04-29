Виннипег, Канада, , 09:50 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили защитник Тайсон Бэрри, нападающие Райан Ньюджент-Хопкинс и Леон Драйзайтль.

В составе «Виннипега» точным броском отметился форвард Блейк Уилер.

В настоящее время «Эдмонтон» занимает второе место в Северном дивизионе, на счету команды 60 очков. «Виннипег» идёт на третьем месте с 57 очками.

Читайте также: Голевой пас Барабанова помог «Сан-Хосе» обыграть «Аризону»