Сан-Хосе, США, , 09:39 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили нападающие Эвандер Кейн, Рудольф Балцерс, Кевин Лабанк и Томаш Гертл. Российский форвард Александр Барабанов отдал одну результативную передачу.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились форварды Фил Кессел и Юхан Ларссон.

В настоящее время «Сан-Хосе» занимает шестое место в Западном дивизионе, на счету команды 45 очков. «Аризона» идёт на пятом месте с 47 очками.

Читайте также: Передача Волкова помогла «Анахайму» победить «Лос-Анджелес»