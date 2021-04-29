Лос-Анджелес, США, , 09:36 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Анахайма» шайбы забросили нападающие Сэм Кэррик, Сэм Стил и защитник Кэм Фаулер. Российский форвард Александр Волков отдал одну результативную передачу.

В составе «Лос-Анджелеса» точными бросками отметились форварды Габриэль Виларди и Адриан Кемпе.

В настоящее время «Анахайм» занимает восьмое место в Западном дивизионе, на счету команды 37 очков. «Лос-Анджелес» идёт на седьмом месте с 42 очками.

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