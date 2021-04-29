Лас-Вегас, США, , 09:32 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Вегаса» дубль оформил нападающий Макс Пачиоретти, ещё по шайбе забросили Вильям Карлссон, Марк Стоун и Джонатан Маршессо.

В составе «Колорадо» точными бросками отметились защитники Девон Тэйвз и Райан Грейвз.

В настоящее время «Вегас» занимает первое место в Западном дивизионе, на счету команды 72 очка. «Колорадо» идёт на втором месте с 66 очками.

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