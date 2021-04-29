Сент-Пол, США, , 09:28 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил нападающий Майк Хоффман, ещё по шайбе забросили Джордан Кайру и Роберт Томас. Российский форвард Владимир Тарасенко отдал одну результативную передачу.

В составе «Миннесоты» точными бросками отметились защитник Юнас Бродин, форварды Йоэль Эрикссон Эк и Маркус Фолиньо.

В настоящее время «Сент-Луис» занимает четвёртое место в Западном дивизионе, на счету команды 50 очков. «Миннесота» идёт на третьем месте с 65 очками.

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