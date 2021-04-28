Даллас, США, , 09:04 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Каролины» дубль оформил нападающий Джордан Стаал, ещё по шайбе забросили Себастьян Ахо, Макс Маккормик и Нино Нидеррайтер. Российский форвард Андрей Свечников отдал три результативных передачи.

В составе «Далласа» точным броском отметился форвард Джейсон Робертсон.

В настоящее время «Каролина» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 71 очко. «Даллас» идёт на пятом месте с 54 очками.

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