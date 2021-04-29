Гвиана, Франция, , 09:22 — REGNUM Ракета лёгкого класса Vega успешно стартовала в ночь на 29 апреля с космодрома Куру (Французская Гвиана). Трансляцию вела компания Arianespace.

Ракета выведет на орбиту спутник из новой серии аппаратов мониторинга Земли Plеiades Neo, а также пять мини-спутников для разных заказчиков.

Как сообщает AFP, спутник полностью профинансирован корпорацией Airbus Defence and Space, он «создан на основе самых передовых технологий в сфере мониторинга Земли в том, что касается разрешающей способности снимков».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня грузовой корабль «Прогресс МС-14», отстыковавшийся от модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС), сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере, несгоревшие части затоплены в несудоходной части Тихого океана.

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