Москва, , 08:25 — REGNUM Грузовой корабль «Прогресс МС-14», отстыковавшийся от модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС), сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере, несгоревшие части затоплены в несудоходной части Тихого океана. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Прогресс МС-14» сошёл с околоземной орбиты и прекратил своё существование», — сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что несгоревшие в атмосфере Земли фрагменты упали примерно на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Как сообщало ИА REGNUM, корабль «Прогресс МС-14» провёл на околоземной орбите рекордный срок — год и четыре дня. Предыдущий рекорд принадлежал кораблю «Прогресс М-17», который в 1993—1994 годах использовался для доставки грузов на станцию «Мир» и провёл в космосе 337 суток.

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