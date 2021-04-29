Москва, 29 апреля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. За последние десять лет жители России стали употреблять меньше спиртного. Об этом свидетельствуют данные из обращения министра здравоохранения России Михаила Мурашко, опубликованные 29 апреля на сайте Минздрава.

Советский плакат «Нет!»

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«В России с 2010 года потребление алкоголя на душу населения сократилось на 32% (с 15,8 до 10,8 литра этанола на лиц старше 15 лет)», — подчеркнул Мурашко.

Он добавил, что особенно значительно показатели потребления алкоголя и табака снизилось среди подростков.

«Показатели потребления табака, такие как распространенность курения и розничных продаж сигарет и папирос, снизились более чем на 40%», — уточнил глава ведомства.

При этом за указанный период среди российских граждан повысился интерес к правильному питанию, в том числе к потреблению фруктов и овощей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, за шесть лет в странах Восточной Европы, в отличие от государств Западной Европы, произошло снижение уровня употребления алкоголя с 11,2 л до 9,8 л (-12,5%). Речь идёт о периоде с 2010 по 2016 год.

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Россия оказалась в числе лидеров по этому показателю. Так, в стране за 2010−2016 годы потребление алкоголя сократилось на 26,1% — с 15,8 л до 11,7 л.